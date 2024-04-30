Стало известно, когда страны G7 планируют отказаться от угля

«Большая семерка» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) планирует отказаться от угольных электростанций в первой половине следующего десятилетия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министров энергетики G7 по итогам конференции в Турине.

Более конкретную целевую дату Группа семи не установила по просьбе Японии и Германии. Гибкие формулировки относительно отказа от угля важны этим двум странам, для которых уголь по-прежнему выступает одним из важнейших видов топлива.

На прошлой неделе аналитики норвежской компании по оценке рисков DNV усомнились в возможности Китая отказаться от угля к 2040 году.

До этого на Западе признали, что уголь продолжает стабильно добываться и использоваться в мире, несмотря на все программы по декарбонизации.

Ранее сообщалось, что в России выросло число убыточных угольных компаний.