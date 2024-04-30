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Названа причина, мешающая «Краснодару» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Тренер Колыванов: «Краснодару» не хватает опыта в борьбе за титул

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Игорь Колыванов, экс-нападающий сборной России, московского «Динамо» и клубов итальянской Серии А, а ныне тренер, в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, почему «Краснодар» выступает неровно в борьбе за чемпионский титул в Российской премьер-лиге и не может воспользоваться осечками, которые допускает действующий лучший клуб страны и лидер этого чемпионата «Зенит».

«Краснодар» в первый раз за всю свою историю в конце чемпионата бьется за первое место. Может быть, психология, может быть, боязнь ошибиться… На таком уровне лидировать практически весь сезон и держать марку. Чисто психологически, мне кажется, где-то нужно потерпеть, где-то пограмотнее сыграть. Будем надеяться, что до последнего тура сохранится интрига в чемпионате, и только в нем определится как чемпион, так и команды, которые покинут Премьер-лигу», — отметил Колыванов.

«Зенит», потерпев поражения в двух последних турах, остался на первом месте в РПЛ, так как «Краснодар» не смог выиграть в Самаре у «Крыльев Советов» (0:0). Обе команды набрали по 50 очков, но зенитовцы опережают «быков» по дополнительным показателям. Обыгравшее «Зенит» в последнем матче «Динамо» отстает от тандема лидеров на три очка за четыре матча до финиша турнира.

Ранее «Спартаку» предложили позвать Олега Романцева на пост тренера.

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