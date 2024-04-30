В Казахстане рассказали о встрече глав МИД Азербайджана и Армении

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев заявил, что дата планируемых в республике переговоров глав МИД Армении и Азербайджана пока не определена из-за отсутствия ответа на это предложение со стороны Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Ереван и Баку находятся не в его ведении, но, насколько ему известно, дата проведения встречи двух сторон в текущий момент не определена. Бакаев добавил, что Армения еще не давала своего согласия на участие.

Замминистра выразил надежду на то, что переговоры состоятся.

По его словам, Казахстан неслучайно предложил Еревану и Баку быть площадкой на этих переговорах, его посредническая роль в решении проблемы Нагорного Карабаха известна еще с 90-х годов прошлого века.

До этого глава министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку выступает за прямые, двусторонние переговоры с Ереваном по мирному договору.

Азербайджан и Армения по состоянию на 29 апреля выполнили свыше половины работ, связанных с уточнением координат на границе двух государств.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.