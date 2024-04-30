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В МИД Армении призвали наладить работу механизмов ОДКБ

Глава МИД Армении Мирзоян заявил, что механизмы ОДКБ должны работать

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Армения настаивает на необходимости наладить работу механизмов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в ходе интервью для телеканала Al Jazeera заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Армения пока является страной — членом данного объединения. Но в то же время Ереван не хочет быть частью «неблагополучного механизма», сказал он.

«ОДКБ — это военно-политический союз, который, как я уже сказал, призван защищать границы государств — членов. <...> Мы пока являемся членом ОДКБ, но надо работать над тем, чтобы все механизмы, которые определены, работали, и в этом есть необходимость», — подчеркнул Мирзоян.

В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о приостановке участия республики в работе ОДКБ. Как он сказал, с его точки зрения Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен.

Позже глава правительства страны пояснил, что ОДКБ не задействовала механизмы реагирования во время нарушения армянских границ со стороны Вооруженных сил Азербайджана в 2021 и 2022 годах. Вместо этого руководство организации заявило, что границы Армении и Азербайджана не делимитированы.

Ранее в ОДКБ назвали возможные последствия выхода Армении из организации.

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