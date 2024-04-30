Россиянка перепутала рак с зубной болью

В Самарской области женщина пришла к стоматологу с жалобой на зубную боль, но оказалось, что у нее рак. Об этом сообщает минздрав региона.

По информации министерства, пациентка пришла к стоматологу и врач во время осмотра обнаружил у нее во рту опухоль. После этого женщину направили на обследование в онкологический диспансер.

В результате у пациентки подтвердили раковую опухоль. Ей провели малоинвазивную операцию при помощи лазерной хирургической системы СО2, поставленной в областной онкологический диспансер в рамках проекта «Здравоохранение». Отмечается, что ранее подобные операции проводились лишь в федеральных медицинских центрах.

«Неделю назад мне успешно провели операцию, чувствую себя хорошо. Через 2 часа после операции я встала на ноги, ходила и общалась. Надеюсь, что в ближайшие дни меня уже выпишут домой», — рассказала пациентка.

Ранее стало известно, что 80% россиян с раком головы и шеи обращаются к врачам слишком поздно.