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Россиянка перепутала рак с зубной болью

В Самарской области женщина перепутала рак с зубной болью

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

В Самарской области женщина пришла к стоматологу с жалобой на зубную боль, но оказалось, что у нее рак. Об этом сообщает минздрав региона.

По информации министерства, пациентка пришла к стоматологу и врач во время осмотра обнаружил у нее во рту опухоль. После этого женщину направили на обследование в онкологический диспансер.

В результате у пациентки подтвердили раковую опухоль. Ей провели малоинвазивную операцию при помощи лазерной хирургической системы СО2, поставленной в областной онкологический диспансер в рамках проекта «Здравоохранение». Отмечается, что ранее подобные операции проводились лишь в федеральных медицинских центрах.

«Неделю назад мне успешно провели операцию, чувствую себя хорошо. Через 2 часа после операции я встала на ноги, ходила и общалась. Надеюсь, что в ближайшие дни меня уже выпишут домой», — рассказала пациентка.

Ранее стало известно, что 80% россиян с раком головы и шеи обращаются к врачам слишком поздно.

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