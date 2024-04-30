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Норвегия увеличит помощь Украине

Норвегия увеличит помощь Украине до $630 млн

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Норвегия увеличит помощь Украине в этом году на 7 млрд норвежских крон ($633 млн) до общей суммы в 22 млрд крон (почти $2 млрд). Об этом заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре, передает Reuters.

Как отметил премьер после встречи с оппозиционными лидерами, такая сумма будет заложена в пересмотренном государственном бюджете в следующем месяце.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам до этого заявил, что власти страны передадут Украине $13 млн на обслуживание танков Leopard 2 A4. По словам министра, Норвегия ранее передала «восемь танков Leopard 2 A4 и машины обеспечения».

До этого министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде допустил, что королевство отправит свои войска на Украину в «очень долгосрочной перспективе». При этом он отметил, что у Норвегии нет никакого желания быть непосредственной стороной конфликта.

Ранее в Норвегии заявили о подготовке к конфликту с Россией в Арктике.

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