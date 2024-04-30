В Чехии заговорили о переходе на евро

Экономика и финансовая система Чехии должна перейти на евровалюту для того, чтобы соответствовать ведущим странам Европейского союза. Об этом сообщает издание Idnes со ссылкой на выступление президента страны Петра Павла.

«Если мы хотим играть в первой лиге (Европы), логично (возникает вопрос), например, о принятии евро. Опыт стран, которые уже платят им, подтверждает, что недовольны только те, у кого его нет», — заявил Павел на конференции, посвященной 20-летию вступления Чехии в Европейский союз.

В прошлый раз насчет перехода на евровалюту президент Павел высказался в ходе новогоднего обращения — но в отличие от нынешнего призыва, тогда Павел предложил провести общенациональную дискуссию. Слова чешского президента тогда вызвали бурные дебаты в обществе.

До этого в октябре 2023 года в Швеции начали обсуждать преимущества перехода на евро после того, как шведская крона пережила беспрецедентное падение с прошлого года.

Ранее страны Африки резко сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России.