Украина близится к краху, поскольку ее армия испытывает дефицит солдат, ежедневно теряя по 500-800 военных, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Отставной полковник выразил свое мнение в социальной сети X.

«На данный момент Украине не хватает солдат. Доклады свидетельствуют, что она теряет 500-800 человек в день... Все близится к краху», — написал он.

До этого Макгрегор заявил, что Вооруженным силам Украины уже бессмысленно продолжать обороняться и строить окопы, поскольку эти сооружения некем заполнить из-за огромных потерь людских ресурсов. Эксперт считает, что украинский конфликт подходит к своему завершению. Экс-советник Пентагона отметил, что даже в случае, если одна или несколько стран НАТО отправили бы своих военных на Украину, это все равно никак не повлияло бы ситуацию из-за их малой численности в сравнении с личным составом армии России в зоне боевых действий.

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