Евросоюз призвали принять решение о передаче Украине граждан призывного возраста

Евросоюз должен принять решение о передаче Киеву граждан призывного возраста. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, слова которого передает РИА Новости.

«Очень важно, и мы об этом говорили, чтобы это было решение на европейском уровне. И я знаю, что переговоры между Киевом и Брюсселем на эту тему идут. Решения на европейском уровне дадут полную эффективность таким действиям, и мы заинтересованы таким решением», — заявил он.

Днем 30 апреля вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что власти Украины не будут принудительно возвращать мужчин призывного возраста в страну.

В этот же день стало известно, что на Украине военкомат прекратил прием документов на отсрочку от мобилизации.

17 апреля 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее медработникам во Львове вручили повестки по дороге на работу.