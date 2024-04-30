Украинцам в Польше поставят условие для получения выплат

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал проживание в стране условием получения выплат для украинских школьников. Его слова приводит РИА Новости.

Подтверждением местонахождения в стране будет считаться посещение польских школ. Прибывшие в Польшу беженцы могут получать от местных властей «пособие 800+», то есть выплаты в размере 800 злотых или $200 на каждого несовершеннолетнего члена семьи.

«Ряд людей получают выплаты и сразу выезжают на Украину. Мы делаем систему более прозрачной», — пояснил он.

По имеющимся данным, в Польше находятся порядка 1,5 млн украинских беженцев.

До этого МВД ФРГ сообщило, что мужчины с Украины не будут лишены статуса беженцев.

При этом ситуацию с отказом дипломатических учреждений Украины выдавать своим гражданам документы в ведомстве назвали «консульско-правовым вопросом», который находится в компетенции только Киева.

Ранее военкомат Полтавы призвал школьников вернуться на Украину для постановки на учет.