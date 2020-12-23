Microsoft нашла следы еще одной группы хакеров, атаковавших SolarWinds

В ходе расследования хакерской атаки через программное обеспечение SolarWinds, целью которой являлись американские госучреждения, обнаружился след еще одной группы хакеров. Об этом сообщила корпорация Microsoft, передает РИА «Новости».

«Расследование взлома SolarWinds в целом привело к обнаружению дополнительной вредоносной программы, которая также влияет на продукт SolarWinds Orion», — говорится в сообщении.

Данная атака, скорее всего, «не связана с этим взломом и используется другим злоумышленником», отмечается в сообщении.

Ранее американские спецслужбы сообщили, что компьютерные сети федерального правительства США долгое время подвергались кибератакам.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Кроме того, якобы могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что в причастности ко взлому обвинили российских хакеров. При этом никаких доказательств нет. Москва назвала обвинения американских СМИ безосновательными.

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