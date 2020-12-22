Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президентам

Президент России Владимир Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности для бывших глав государства, он опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, после ухода с поста экс-президент становится неприкосновенным. Его нельзя задержать, арестовать, привлечь к уголовной или административной ответственности, допросить или подвергнуть обыску.

Инициатива также меняет порядок лишения неприкосновенности бывшего лидера. Теперь для этого Госдума должна выдвинуть обвинения, которые подтвердит Конституционный и Верховный суды.

На основании этого Совфед может принять решение о лишении экс-президента таких гарантий.

Ранее Путин подписал закон о праве экс-президента РФ на пожизненное сенаторство.