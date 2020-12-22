Путин утвердил закон о неприкосновенности экс-президентов России

Президент России Владимир Путин подписал закон о неприкосновенности бывших глав государства. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с законом, после сложения полномочий экс-президент получает неприкосновенность, которая не позволяет привлечь его к административной или уголовной ответственности, подвергать допросу, обыску, задержанию или аресту.

Лишить таких привилегий бывшего президента может только Совфед на основании серьезных обвинений, подтвержденных Конституционным и Верховным судами.

Ранее Путин утвердил право экс-президента стать пожизненным сенатором.