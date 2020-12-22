СМИ: Трамп переживает, что его именем назовут аэропорт с плохой репутацией
Бернст Ю.
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Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал интересоваться, какому аэропорту страны будет присвоено его имя, передает Daily Beast со ссылкой на источники.
По их данным, глава государства спрашивал своих помощников и советников о процессе присвоения аэропортам имен бывших президентов США.
Он якобы переживает, что его именем назовут один из «плохих» аэропортов. Трамп отметил, что ни один президент не хочет, чтобы в его честь был назван аэропорт с плохой репутацией или разрушающейся инфраструктурой, утверждают источники.