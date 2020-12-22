СМИ: Трамп переживает, что его именем назовут аэропорт с плохой репутацией

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал интересоваться, какому аэропорту страны будет присвоено его имя, передает Daily Beast со ссылкой на источники.

По их данным, глава государства спрашивал своих помощников и советников о процессе присвоения аэропортам имен бывших президентов США.

Он якобы переживает, что его именем назовут один из «плохих» аэропортов. Трамп отметил, что ни один президент не хочет, чтобы в его честь был назван аэропорт с плохой репутацией или разрушающейся инфраструктурой, утверждают источники.