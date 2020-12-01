В НАТО подтвердили заинтересованность в диалоге с Россией
Карина Казанцева
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Министры иностранных дел стран НАТО подтвердили необходимость продолжать диалог с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом пишет ТАСС.
«Министры подтвердили необходимость продолжения диалога с Россией», — сказал он.
Он также уточнил, что альянс приветствует диалог Вашингтона и Москвы по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
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