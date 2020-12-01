В НАТО подтвердили заинтересованность в диалоге с Россией

Министры иностранных дел стран НАТО подтвердили необходимость продолжать диалог с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом пишет ТАСС.

«Министры подтвердили необходимость продолжения диалога с Россией», — сказал он.

Он также уточнил, что альянс приветствует диалог Вашингтона и Москвы по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Столтенберг рассказал, как НАТО будет «сдерживать Россию»

— Генсек НАТО призвал расширить присутствие альянса в Черном море

— Косачев обвинил НАТО в нарушении ДНЯО