Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Двое подростков обварились кипятком в подвале сахалинской многоэтажки

На Сахалине подростки обварились кипятком во время коммунальной аварии
Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчёта»

В Южно-Сахалинске двое подростков получили ожоги в подвале многоэтажки после прорыва трубы с кипятком. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сахалин. Точка отсчета».

Инцидент произошел в доме по Тихоокеанской. 7 февраля там прорвало трубу, подвальное помещение мгновенно затопило горячей водой. В это время в одной из кладовок двое несовершеннолетних приятелей ремонтировали мопед. Подростки успели выбежать на улицу, но обварились кипятком.

Обоих госпитализировали. У 15-летнего школьника диагностировали ожоги обеих ног второй степени, ему предстоит операция по пересадке кожи. У второго пострадавшего травмирована одна нога. Региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого в Калужской области 75-летний мужчина обварился кипятком у себя дома. Мужчину госпитализировали с серьезными ожогами. Пенсионер провел в больнице 22 дня, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Ранее студент полтора часа пролежал в кипятке, потеряв сознание в душе пермского общежития.
 
Теперь вы знаете
Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!