Двое подростков обварились кипятком в подвале сахалинской многоэтажки

На Сахалине подростки обварились кипятком во время коммунальной аварии

В Южно-Сахалинске двое подростков получили ожоги в подвале многоэтажки после прорыва трубы с кипятком. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сахалин. Точка отсчета».

Инцидент произошел в доме по Тихоокеанской. 7 февраля там прорвало трубу, подвальное помещение мгновенно затопило горячей водой. В это время в одной из кладовок двое несовершеннолетних приятелей ремонтировали мопед. Подростки успели выбежать на улицу, но обварились кипятком.

Обоих госпитализировали. У 15-летнего школьника диагностировали ожоги обеих ног второй степени, ему предстоит операция по пересадке кожи. У второго пострадавшего травмирована одна нога. Региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого в Калужской области 75-летний мужчина обварился кипятком у себя дома. Мужчину госпитализировали с серьезными ожогами. Пенсионер провел в больнице 22 дня, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Ранее студент полтора часа пролежал в кипятке, потеряв сознание в душе пермского общежития.