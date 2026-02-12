«Сложная обстановка»: в Европе продолжается милитаризация, направленная против России

Милитаризация в Европе направлена против России, заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Ускоренными темпами продолжается милитаризация Европы, открыто направленная на подготовку к военному противостоянию с Россией, для чего активно наращивается присутствие коалиционных войск в непосредственной близости от стран ОДКБ», — подчеркнул Сердюков.

Генерал-полковник отметил, что европейские страны на прилегающих территориях совершенствуют инфраструктуру и осуществляют оперативное их оборудование. По его оценке, «наиболее сложная обстановка» в настоящее время складывается в Восточно-Европейском регионе.

До этого стало известно, что альянс НАТО направит десятки тысяч военных и десятки кораблей на учения в рамках миссии Arctic Sentry («Арктический часовой»). Генеральный секретарь организации Марк Рютте заявил, что миссия эта направлена на обеспечение присутствия альянса в полярных широтах. Отмечается также, что учения будут похожи на датскую «Арктическую выносливость» в Гренландии.

Ранее на Западе назвали возможные сроки начала конфликта РФ и НАТО.