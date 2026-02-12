Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

«Сложная обстановка»: в Европе продолжается милитаризация, направленная против России

ОДКБ: в Европе продолжается милитаризация, открыто направленная против России
Илья Питалев/РИА «Новости»

Милитаризация в Европе направлена против России, заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Ускоренными темпами продолжается милитаризация Европы, открыто направленная на подготовку к военному противостоянию с Россией, для чего активно наращивается присутствие коалиционных войск в непосредственной близости от стран ОДКБ», — подчеркнул Сердюков.

Генерал-полковник отметил, что европейские страны на прилегающих территориях совершенствуют инфраструктуру и осуществляют оперативное их оборудование. По его оценке, «наиболее сложная обстановка» в настоящее время складывается в Восточно-Европейском регионе.

До этого стало известно, что альянс НАТО направит десятки тысяч военных и десятки кораблей на учения в рамках миссии Arctic Sentry («Арктический часовой»). Генеральный секретарь организации Марк Рютте заявил, что миссия эта направлена на обеспечение присутствия альянса в полярных широтах. Отмечается также, что учения будут похожи на датскую «Арктическую выносливость» в Гренландии.

Ранее на Западе назвали возможные сроки начала конфликта РФ и НАТО.
 
Теперь вы знаете
Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!