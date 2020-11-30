Санду проведет первые зарубежные переговоры с лидерами Румынии и Украины
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что проведет первые зарубежные переговоры с главами Румынии и Украины. Об этом сообщает ТАСС.
«В первые недели после моей инаугурации в Молдавию, как ожидается, приедет с визитом президент Румынии Клаус Йоханнис. Также по дипломатическим каналам ведутся переговоры о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским», — сказала она.
Санду отметила, что сроки встречи с Зеленским пока неясны, но она будет рада приехать в Киев, чтобы обсудить развитие украинско-молдавских отношений.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Санду намерена «разморозить» отношения с Украиной
— Санду потребовала отставки правительства Молдавии