Санду проведет первые зарубежные переговоры с лидерами Румынии и Украины

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что проведет первые зарубежные переговоры с главами Румынии и Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«В первые недели после моей инаугурации в Молдавию, как ожидается, приедет с визитом президент Румынии Клаус Йоханнис. Также по дипломатическим каналам ведутся переговоры о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским», — сказала она.

Санду отметила, что сроки встречи с Зеленским пока неясны, но она будет рада приехать в Киев, чтобы обсудить развитие украинско-молдавских отношений.

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