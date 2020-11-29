В Приднестровье началось голосование на выборах

В непризнанном Приднестровье начались выборы в Верховный совет (парламент), передает ТАСС.

В 8.00 мск в регионе открылись 266 избирательных участков, которые будут работать до 21.00 мск.

Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 45 человек, которые будут бороться за 33 депутатских мандата. В сельские и поселковые советы народных депутатов баллотируются 776 кандидатов на 640 мест. В городских и районных советах на 187 депутатских мандатов претендуют 254 кандидата.

К этим выборам был отменен порог явки. Выборы могут быть признаны несостоявшимися, только если большинство выберет графу «против всех».

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