Кабмин одобрил проект о налогообложении в сфере криптовалют

Правительство России одобрило законопроект, который позволит ввести в российское законодательство нормы о налогообложении в сфере обращения криптовалют. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — указано в сообщении.

В ноябре текущего года Министерство финансов информировало о разработке пакета законопроектов о регулировании цифровых валют. В том числе предлагалось обязательное декларирование при операциях свыше определенной суммы.

Как указано в опубликованных законопроектах, декларацию в отношении криптовалюты предлагается подавать в случае, если объем поступлений или списаний по счетам физического или юрлица в течение года будет больше 600 тыс. руб., не учитывая движение таких валют между счетами одного человека или организации.

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