Небензя заявил, что санкции США и ЕС угрожают международной безопасности

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что введение односторонних санкций со стороны ЕС и США представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в России отметили слова правительств западных государств о том, что ограничительные меры «являются их международным обязательством» и не направлены на нанесение вреда обычным людям.

«Как мы видим – направлены. И возникает простой вопрос: это меры против людей являются вашими международными обязательствами?» — подчеркнул Небензя.

Он также оценил санкции как «незаконные ограничения и принудительные меры».

Поспред добавил, что использование данных рычагов усложняют гуманитарную ситуацию от Ближнего Востока до Африки, а также в Латинской Америке и Европе.

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