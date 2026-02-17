Размер шрифта
Власти Словакии решили модернизировать бомбоубежища

AFP: Словакия увеличит вместимость бункеров времен Холодной войны
Yves Herman/Reuters

Словакия планирует вдвое увеличить вместимость убежищ из-за того, что конфликт России и Украины происходит близко к стране. Об этом пишет агентство AFP.

Издание процитировало премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который заявил, что словакам не стоит бояться России, однако, так как украинский конфликт разворачивается близко к стране, словацкое правительство решило увеличить вместимость убежищ.

Агентство пишет, что сейчас в стране имеется около полутора тысяч убежищ, которые могли бы вместить 250 тысяч человек. Четверть бункеров находится в столице Словакии Братиславе, отмечает издание.

После крушения коммунистического режима в Чехословакии государство передало часть бункеров муниципалитетам, предприятиям или отдало их в частные руки. Некоторые бункеры переоборудовали в бары или культурные центры, а другие оказались заброшены, отмечает AFP. В январе власти Словакии пообещали «увеличить текущую вместимость убежищ на 100%» в рамках новой стратегии безопасности, а также повысить уровень осведомленности населения и готовности к чрезвычайным ситуациям.

Также AFP отмечает, что в ближайшем к украинской границе городе Нитра идет ремонт и модернизация всех 17 убежищ. При этом указывается, что во многих бункерах – устаревшие системы вентиляции, водоснабжения и электропроводки, и сейчас все это планируется привести в порядок. Также AFP подчеркнуло, что большинство людей, с которыми агентство беседовало в Нитре, не знали, где находятся убежища.

В феврале словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что ЕС бы показал свою силу, если бы начал переговоры с Россией, а не продолжал санкционную политику. Также вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар в феврале говорил, что Братислава не намерена поддерживать поставки вооружений Киеву и отвергает отправку войск на Украину.

Ранее президент Словакии раскритиковал решение о передаче Украине истребителей МиГ-29.
 
