Эль-Рияд назвал условие налаживания отношений с Израилем

Саудовская Аравия готова полностью наладить отношения с Израилем в случае заключения палестино-израильского мирного договора. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд, сообщает Reuters.

«Мы поддерживаем полную нормализацию с Израилем, но сначала должно быть заключено постоянное мирное соглашение, которое гарантирует палестинцам государство», — заявил министр.

В январе 2020 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал условия «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию, которая подразумевает создание двух государств. Среди условий значилось признание суверенитета Израиля над имеющимися на палестинской территории еврейскими поселениями, и об отказе арабского государства от вооруженной борьбы.

Проект Трампа поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, однако Палестина отвергла предложение США.

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