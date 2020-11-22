В МИД Франции жестко ответили на сравнение Макрона с нацистами

МИД Франции выступил с осуждением заявления министра по правам человека Пакистана Ширин Мазари, которая сравнила политику Макрона в отношении мусульман с действиями нацистов против евреев, передает РИА «Новости».

«Член правительства Пакистана высказалась в социальных сетях глубоко шокирующим и оскорбительным образом в адрес президента республики и нашей страны. Эти отвратительные слова — наглая ложь, пропитанная идеологией ненависти и насилия», — говорится в заявлении французского МИД.

В министерстве отметили, что такие слова недостойны «уровня ответственности» пакистанского министра и добавили, что твердо отвергают все обвинения.

«Пакистан должен исправить эти заявления и вернуться на путь диалога, основанного на уважении», — заключили в Париже.

Ранее Мазари заявила, что «Макрон делает с мусульманами то же, что нацисты сделали с евреями: мусульманские дети получат идентификационные номера, так же как евреев заставили носить желтую звезду на своей одежде для идентификации».

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