В МИД Франции жестко ответили на сравнение Макрона с нацистами
МИД Франции выступил с осуждением заявления министра по правам человека Пакистана Ширин Мазари, которая сравнила политику Макрона в отношении мусульман с действиями нацистов против евреев, передает РИА «Новости».
«Член правительства Пакистана высказалась в социальных сетях глубоко шокирующим и оскорбительным образом в адрес президента республики и нашей страны. Эти отвратительные слова — наглая ложь, пропитанная идеологией ненависти и насилия», — говорится в заявлении французского МИД.
В министерстве отметили, что такие слова недостойны «уровня ответственности» пакистанского министра и добавили, что твердо отвергают все обвинения.
«Пакистан должен исправить эти заявления и вернуться на путь диалога, основанного на уважении», — заключили в Париже.
Ранее Мазари заявила, что «Макрон делает с мусульманами то же, что нацисты сделали с евреями: мусульманские дети получат идентификационные номера, так же как евреев заставили носить желтую звезду на своей одежде для идентификации».
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