Штаб Трампа потребовал пересчета голосов в двух округах Висконсина

Штаб действующего президента США Дональда Трампа сообщил в Twitter, что требует перерасчета голосов в двух округах штата Висконсин.

Как отмечается, кампания политика подала прошение о пересчете голосов в двух округах Висконсина: Дайн и Милуоки. Сторонники Трампа полагают, что в этих округах засчитывали недействительные открепительные талоны, а также проводились махинации с выдачей открепительных удостоверений.

«Эти два округа были выбраны потому, что в них выявлены самые серьезные нарушения», — говорится в сообщении.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства были демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. 7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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