Зеленский поздравил Санду с победой на выборах и пригласил ее в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский переговорил по телефону с лидером партии «Действие и солидарность» Майей Санду и поздравил ее с победой на президентских выборах в Молдавии. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Кроме того, украинский лидер пригласил ее посетить Киев.

«Поздравил ее с победой на выборах президента Молдавии. Уверен в дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдавией и европейской интеграции наших народов. С нетерпением жду визита коллеги в Киев», — написал Зеленский.

15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и бывший премьер-министр, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. ЦИК обработал 99,95% протоколов, лидирует Майя Санду с 57,74%, Додон набрал 42,26%.

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