Трамп впервые допустил, что он не будет следующим президентом США

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции впервые публично заявил, что он может не возглавить следующую американскую администрацию, которая будет сформирована по итогам выборов. Трансляция велась в Twitter Белого дома.

«Что бы ни произошло в будущем, кто знает, какой будет следующая администрация? Видимо, время покажет», — сказал Трамп.

Действующий глава Белого дома также заверил, что его администрация не будет уходить на карантин из-за коронавируса.

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