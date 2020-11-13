Надежда Савченко назвала карантин на Украине преступлением против граждан

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что введенный в стране карантин «выходного дня» является «большой глупостью» и «преступлением» против граждан, передает РИА «Новости».

По ее словам, распространение коронавируса не является причиной для того, чтобы «гробить экономику», но является причиной для развития медицины. Этого, как считает Савченко, на Украине не делают.

Она также отметила, что карантин «выходного дня» оставляет без дохода сотрудников малого и среднего бизнеса.

Ранее украинские власти ввели карантин «выходного дня» с 14 по 30 ноября. На выходных разрешено работать ограниченному перечню предприятий, среди которых продуктовые магазины, заправки, аптеки, СТО, почта и финансовые учреждения.

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