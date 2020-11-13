Тихановская объявила о создании народного трибунала в Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила в своем Telegram-канале о создании в республике народного трибунала.

По ее словам, Белоруссия «окончательно превратилась в место преступления», а президент Александр Лукашенко и его пособники стали «террористической организацией, которая должна ответить за свои преступления».

«Я объявляю Народный Трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки», — написала оппозиционер.

Она также представила план народного трибунала, согласно которому каждый белорус сможет отправить свидетельства беззакония в централизованную систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений.

Процесс народного обвинения будет проведен на платформе «Голос», где каждый гражданин сможет проголосовать за обвинение подозреваемых.

После подведения результатов 20 декабря, по словам Тихановской, народ выйдет на самый массовый марш с заявлением народного обвинения и «покажет всему миру, что справедливого суда над преступниками требует большинство».

Ранее стало известно, что в больнице скончался 31-летний житель Минска Роман Бондаренко. Он был избит сотрудниками правоохранительных органов на «Площади Перемен».

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

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