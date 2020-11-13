Лукашенко: я никуда не бежал и бежать не собираюсь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не рассматривает вариант бегства из страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не трус и не боюсь. То есть никуда я не бежал, и бежать не собираюсь», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что его дети также не намерены покидать территорию страны.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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