Лукашенко заявил, что никогда не предаст Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не предавал белорусско-российские интересы и российских президентов. Об этом сообщает СТВ.

Он отметил, что его обвиняли в проведении многовекторной политики и в заигрывании с Западом в попытках «усидеть на двух стульях».

Политик добавил, что для руководства Белоруссией необходимо «извиваться» и «приспосабливаться, чтобы выжить».

«Какой был Лукашенко по отношению к России, такой и есть. Я никогда не предавал наши интересы, белорусско-российские, никогда не предавал честного и надежного политика – президента, ни Ельцина, ни Путина, и никогда этого не сделаю», — заключил Лукашенко.

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