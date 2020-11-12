Власти ЕС объяснили, почему не будут закупать российскую вакцину от коронавируса
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что власти ЕС отказались от идеи закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» из-за ориентации на европейских производителей, передает ТАСС.
«Мы много раз объясняли, что наша стратегия ориентируется на компании, которые производят вакцины в Евросоюзе», — сказал Мамер.
При этом чиновник отметил, что ЕС продолжит вести переговоры со всеми компаниями, которые занимаются производством препаратов для борьбы с инфекцией.
Ранее Еврокомиссия утвердила контракт с немецкой компанией BioNTech и американским концерном Pfizer на предзаказ до 300 млн доз вакцины от коронавируса. Препарат будет производиться на территории Европы.
В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 52 млн заболевших COVID-19, более 1,2 миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,8 млн случаев заражения инфекцией. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.
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