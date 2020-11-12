В Сочи началась первая встреча Путина с президентом Абхазии Бжанией

В Сочи проходит первая встреча президента России Владимира Путина с главой Абхазии Асланом Бжанией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча состоялась по приглашению российского лидера.

В ходе переговоров Бжания выразил признательность российскому народу и Путину лично за оказываемую абхазской республике поддержку и помощь на протяжении многих лет.

«Мы вам за это признательны, друзья, как известно, познаются в беде. В последнее время в условиях пандемии мы еще раз эту поддержку почувствовали», — сказал глава Абхазии.

В марте 2020 года Путин поздравил Бжанию с избранием на пост президента Республики Абхазия. В июне абхазский лидер прибыл в Москву на военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В октябре текущего года в Абхазию была направлена колонна Минобороны РФ для оказания медицинской помощи больным с COVID-19. На следующий день российские военные развернули в Сухуме на территории тургостиницы «Айтар» мобильный госпиталь для лечения зараженных коронавирусом людей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Президент Абхазии поблагодарил Россию за открытие границы

— Президент Абхазии приедет с рабочим визитом в Москву

— Путин не планирует встречаться с президентом Абхазии