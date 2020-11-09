Эстония подала заявку в Арктический совет
Эстония подала заявку на получение статуса наблюдателя в Арктическом совете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.
Как отмечается, глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу представил заявку на видеовстрече с главой МИД Исландии Гудлейгуром Тордарсоном.
По словам Рейнсала, развитие Арктики должно быть обязанностью не только арктических государств, но и других стран.
Он заявил, что Эстония готова взять на себя эту ответственность.
Арктический совет — международная организация, которая призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов.
В нее входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция.
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