Эстония подала заявку в Арктический совет

Эстония подала заявку на получение статуса наблюдателя в Арктическом совете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.

Как отмечается, глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу представил заявку на видеовстрече с главой МИД Исландии Гудлейгуром Тордарсоном.

По словам Рейнсала, развитие Арктики должно быть обязанностью не только арктических государств, но и других стран.

Он заявил, что Эстония готова взять на себя эту ответственность.

Арктический совет — международная организация, которая призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов.

В нее входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция.

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