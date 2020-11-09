Госдума рассмотрит кандидатуры министров и вице-премьеров 10 ноября
Госдума может утвердить предложенные правительством РФ кандидатуры федеральных министров и вице-премьера на заседании 10 ноября. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».
«Сегодня этот вопрос также будет рассмотрен в рамках Совета Думы, мы планируем включить его в повестку завтрашнего пленарного заседания», — сказал Володин.
Он добавил, что кандидатуры министров и вице-премьеров поступили в Госдуму в соответствии с обновленной ст. 112 Конституции РФ.
Кроме того, Госдума определила порядок рассмотрения кандидатур: 9 ноября назначения обсудят в комитетах, также их обсудят на заседаниях фракций — КПРФ, «Единая Россия» и ЛДПР проведут заседания в этот же день. «Справедливая Россия» проведет обсуждение утром 10 ноября.
Ранее премьер РФ Михаил Мишустин предложил Госдуме кандидатуры новых министров и вице-премьера. Он предложил назначить главами Минтранса и Минприроды главу «Аэрофлота» Виталия Савельева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Первого заместителя министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина премьер предложил назначить главой Минстроя. Главу «Русгидро» Николая Шульгинова, в свою очередь, предлагается сделать главой Минэнерго, а нынешнего главу ведомства Алексадра Новака Мишустин предложил назначить десятым вице-премьером РФ.
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