Республиканцы собирают $60 млн на финансирование исков Трампа

Национальный комитет Республиканской партии США средства на финансирование судебных исков, поданных действующим президентом страны Дональдом Трампом в связи с предварительными результатами выборов главы государства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Републиканци планируют собрать как минимум $60 млн, указано в сообщении.

Ранее предвыборный штаб Трампа подал иски в нескольких штатах после выборов 3 ноября в связи с предполагаемыми нарушениями.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

По данным Fox News, Байден получает 264 голоса выборщиков, Трамп – 214. При этом телеканал зачел Байдену 11 голосов от штата Аризона, где подсчет еще продолжается. Кроме того, решающими на данный момент являются штаты Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).

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