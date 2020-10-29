Захарова назвала «чушью» заявления о вмешательстве РФ в выборы США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» назвала заявления о «российском вмешательстве» в президентские выборы США «чушью».

Дипломат считает, что вопрос о вмешательстве России в эти выборы «в большей степени» относится к разряду «черного юмора».

«Серьезно размышлять на эти темы должны ученые, которые занимаются черным пиаром, грязными технологиями, заказными кампаниями. Вот именно эти специалисты не только могут, но и должны наконец-то разобраться, кто стоит за всей этой чушью, которая называется «российское вмешательство» и всем, что с этим связано», — сказала Захарова.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Главный враг: Байден считает Россию наибольшей угрозой для США

— Байден пригрозил России последствиями за «вмешательство» в выборы

— В США заявили о снижении угрозы выборам президента со стороны РФ