США заявили, что Армения приняла на себя «основную тяжесть потерь» в Карабахе

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен рассказал о прошедших с премьер-министром Армении Николом Пашиняном переговорах по ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

О'Брайен призвал обе стороны конфликта к прекращению боевых действий в регионе.

«Народы обеих стран понесли тяжелые потери, причем народ Армении, который столкнулся с военными наступательными операциями, теперь принимает на себя основную тяжесть потерь», — добавил он.

Советник президента США также подчеркнул, что у конфликта в Карабахе нет военного пути решения.

Кроме того, О'Брайен обратился к мировому сообществу с просьбой избегать вмешательства третьих лиц в ситуацию, а также призвал способствовать возвращению Армении и Азербайджана к формату переговоров совместно с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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