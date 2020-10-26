Байден считает Россию главной угрозой для США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что считает Россию главной угрозой для Америки, а Китай — главным конкурентом. Об этом сообщает CBC News.

«Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия», — сказал Байден.

Затем Байден выразил мнение, что самым большим конкурентом для США является Китай.

Ранее прошли финальные теледебаты между президентом Дональдом Трампом и Байденом. По данным опроса CNN, кандидат-демократ победил в заключительном раунде теледебатов с действующим главой государства.

Выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент, губернаторы 13 штатов, все члены палаты представителей и треть сената конгресса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Байден потратил на телерекламу больше всех кандидатов в истории США

— Брэд Питт стал голосом предвыборного ролика Байдена

— Трамп хочет уволить глав ФБР, ЦРУ и Пентагона