Бишкек поблагодарил Москву за вклад в стабилизацию в республике

Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев заявил, что Бишкек благодарен руководству России за вклад в стабилизацию ситуации в республике. Его слова передает РИА «Новости».

Он также выразил благодарность за техническую и финансовую помощь в борьбе с коронавирусом.

Киргизия всегда была и остается стратегическим партнером и союзником России, отметил Казакбаев.

В Киргизии 5 октября начались массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова.

14 октября тогдашний президент страны Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Жапарова премьер-министром страны, отправив в отставку ряд чиновников из кабмина. 15 октября Жээнбеков сам подал в отставку.

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