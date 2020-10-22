Путин не исключил в будущем смены государства другими формами организации

Президент России Владимир Путин не исключил, что в будущем государства могут смениться иными формами социальной организации. Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, борьба с коронавирусом показала, что эффективно действовать в кризисной ситуации может только дееспособное государство, вопреки словам тех, кто говорит, что роль государства в глобальной степени сокращается.

«Да, это возможно, когда-то в отдаленной перспективе все может меняться — все течет, все меняется», — сказал Путин.

При этом Путин выразил мнение, что «сегодня роль и значение государства важны».

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