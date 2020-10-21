Президент Армении призвал Турцию выйти из конфликта в Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян призвал турецкие власти содействовать прекращению режима боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление он сделал в рамках встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кроме того, армянский лидер призвал Турцию отказаться от участия в боевых действиях в регионе. По его словам, после этого сторонам конфликта удастся достичь перемирия и сесть за стол переговоров в формате Минской группы для поиска мирного решения.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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