Парламент Киргизии не смог назначить дату президентских выборов из-за отсутствия кворума, пишет РИА «Новости».

После назначения Тилека Токтогазиева министром сельского хозяйства депутаты стали выходить из зала. Когда они вернулись к голосованию, в зале остались только 27 нардепов, хотя ранее присутствовали больше 80 человек. Для кворума нужны голоса 61 народного избранника.

Повторное обсуждение даты выборов пройдет 22 октября.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства тоже сложил полномочия.

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