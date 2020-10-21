В Кремле отреагировали на утилизацию российских аппаратов ИВЛ в США

Утилизированные в США российские аппараты искусственной вентиляции легких были качественными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Направленные в США аппараты широко используются в России, отметил Песков. Он добавил, что в Кремле считают «очень условными» объяснения американской стороны о причинах утилизации аппаратов.

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Россия помогла США.

«А что уже дальше американские коллеги решили с этим сделать, это уже не наш вопрос», — заявил он.

Ранее сообщалось, что 45 аппаратов ИВЛ, доставленные в США из России в начале апреля, были утилизированы. По информации американского портала BuzzFeed, приборы не стали использовать из-за технических проблем, так как для их работы требовалось электрическое напряжение, несовместимое с американскими системами. Кроме того, в СМИ указали, что на это повлияли сообщения о пожарах в российских больницах, где использовались данные аппараты.

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