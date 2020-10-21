Глава МИД Азербайджана прибыл с визитом в Москву

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщается на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов прибыл с рабочим визитом в Москву с целью проведения консультаций с российской стороной», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян прибыл в российскую столицу с краткосрочным визитом.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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