Глава МИД Армении обсудит в Москве выполнение договоренностей по Карабаху

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ходе визита в Москву 21 октября обсудит выполнение договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства республики Анну Нагдалян.

Ранее сообщалось, что глава армянского МИД прибыл в российскую столицу с краткосрочным визитом.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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