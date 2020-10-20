Трамп хочет «убрать» сенатора за обвинение РФ в дезинформации по делу Burisma

Президент США Дональд Трамп предложил «убрать» председателя комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа за то, что тот назвал информацию о возможной связи бывшего вице-президента, кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена с руководством украинской компании Burisma российской дезинформацией. Об этом пишет Media ITE.

«Это просто безумие. Я видел, как Шифти Шифф вчера встал и сказал, что это Россия», — сказал Трамп.

Трамп считает, что теперь слова Шиффа должны стать предметом расследования.

Ранее газета New York Post опубликовала материал, в котором содержалась переписка сына Байдена Хантера и главы украинской компании Burisma Вадима Пожарского. На тот момент Хантер-младший был членом совета директоров организации.

В одном из писем, которое датировано 17 апреля 2015 года, Пожарский якобы выражает благодарность Хантеру Байдену за то, что тот пригласил его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом, который в то время был вице-президентом.

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