Трамп пообещал сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заверил, что сдаст тест на коронавирус перед вторыми президентскими дебатами, которые пройдут 22 октября. Его слова передает РИА «Новости».

Ранее кандидат на пост главы государства Джо Байден выразил надежду, что его соперник, переболевший коронавирусом, все равно сдаст тест на COVID-19 перед следующими дебатами.

«Конечно, это для меня это не проблема», — сказал Трамп.

Он сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. 10 октября тест на COVID-19 показал отрицательный результат, и лечащий врач Трампа заявил, что глава США больше не заразен.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп посоветовал СМИ обратить внимание на кашляющего Байдена

— Трамп объявил о возвращении к предвыборной кампании после заражения коронавирусом

— В одном самолете с Байденом обнаружили больного COVID-19