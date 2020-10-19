Трамп назвал идиотами руководителей здравоохранения США

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал руководство здравоохранения, в том числе главного инфекциониста Энтони Фаучи. Об этом пишет ТАСС.

«Люди устали от COVID. Люди говорят: «Да будь, что будет. Только оставьте нас в покое». Люди устали слушать Фаучи и всех этих идиотов», — сказал Трамп.

Президент заявил, что если бы США следовали рекомендациям Фаучи, то от коронавируса в стране уже скончались бы от 700 до 800 тысяч человек.

Трамп также назвал катастрофической деятельность главного инфекциониста.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавирусом: заразились 8 189 710, выздоровели 3 234 183, погибли 219 950 человек.

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