Тихановская встретится с польскими властями

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская посетит Польшу и встретится с премьер-министром и руководителем администрации президента страны, сообщается в Telegram политика.

«Светлана Тихановская едет с рабочим визитом в Польшу. Светлана встретится с премьер-министром Матеушем Моравецким и руководителем администрации президента Кшиштофом Щерским», — говорится в сообщении.

Также Тихановская выступит на открытии учебного года Колледжа Европы и на открытии обновленной программы Калиновского в Варшавском университете.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. Протестные акции в стране не прекращаются по сей день.

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